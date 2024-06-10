Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsa ve kripto paralarda işlem vergisi alınması için çalışmalarını hızlandırdı. Bayramdan sonra mesaisine başlayacak olan Meclis’te ilk yasa teklifinin vergi paketi olacağı öğrenildi.

Mevcut uygulamada hisse senedi alım satımı üzerinden alınan bir işlem vergisi bulunmuyor.



Kripto varlıkları ise sermaye piyasası kanunu kapsamına alacak olan kanun teklifi ise komisyon aşamasından geçmişti. Bu kanun ile kripto varlık tanımı yapılmıştı. Ekonomi yönetimi ilk düzenlemenin vergi odağı olmayacağını ardından vergilendirme konusunun çalışılacağını söylemişti.

Düzenleme bayramdan sonra Meclise sunulacak 60 madde civarındaki vergi paketinde ya da daha sonraki süreçte Meclise gelmesi beklenen ikinci pakette yer alacak.

60 madde civarında olacak

İlk etapta Meclise sunulacak paket 60 madde civarında olacak. Etkin olmayan vergi muafiyet ve istisnalarının kaldırılmasına dönük düzenlemelerin Meclise gelecek ilk pakette yer alması bekleniyor. Meclis kapanmadan 60 maddelik düzenleme yasalaştırılacak, tüm vergi düzenlemelerinin ilk pakette yer almayabileceği bazı vergisel düzenlemelerin daha sonra ikinci torba teklife bırakılabileceği de dile getiriliyor.