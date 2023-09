Borusan Filarmoni 100. yıla özel bir repertuvarla hazırlanıyor

Yeni sezonunda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 100. yıla özel sipariş edilen eserlerin yanı sıra, ilk seslendirilişlerinde olacağı, konuk şeflerin yer alacağı zengin bir program ile sezonu seyirci karşısına çıkacaklar. Sezon programının açıklandığı basın toplantısında konuşan Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, “Bu yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle hepimiz için özel bir anlam taşıyor. Borusan Sanat olarak bizler de bu coşkuyu, yeni sezonumuza yönelik çalışmalarımıza ve konserlerimize taşıyoruz”dedi. Borusan Sanat, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı onuruna, Türk bestecilerin çalışmalarını desteklemek ve Türk müzik kütüphanesine katkıda bulunmak amacıyla üç Türk besteciye eser siparişi verdi.

Borusan sezona 12 Ekim’de başlıyor

Açılış konserini 12 Ekim Perşembe günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirecek olan BİFO, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın Borusan Sanat’ın siparişi üzerine bestelediği 6. Senfonisi “100 Yaşında Bir Çocuk” ile dünya konser salonlarında ilk kez, bu sezonun ilk konserinde, izleyicileriyle buluşacak. Can Okan yönetimindeki bu özel konserde Fazıl Say, Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu’nu da seslendirecek. Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, ünlü bestecinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı eserin en kısa zamanda kaydının da gerçekleşeceğini ve müzikseverlerin 12 Ekim’de, bu çok özel temaya sahip eserin dünya prömiyerine tanıklık edeceklerini söyledi.

Yeni sezonda BİFO senfonik müziğin önde gelen isimleri Fazıl Say, Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze, Emir İlgen, Magma Filarmoni Korosu, Hale Soner, Nesrin Gönüldağ, Ayhan Uştuk, Tuncay Kurtoğlu, Joyce DiDonato, Bomsori Kim, Zee Zee, Fatma Said, Marina Rebeka, Jonathan Tetelman, MIDORI, Alexandra Conunova, Nemanja Radulović, Valeriy Sokolov, The Per Poc Puppet Company (Anna Fernández ve Santi Arnal) ile aynı sahneyi paylaşacak.

Borusan Sanat’tan özel siparişler

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 12 Ekim’de gerçekleşek Fazıl Say’ın 100. yıl için bestelediği 6. Senfonisinin yanı sıra 9 Mayıs 2024 tarihli konserde ise Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş edilen yeni eserin dünya prömiyeri gerçekleşecek. 23 Ekim’de ise Cem Oslu’ya sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeri Borusan Quartet ile izleyicilerle buluşacak.

Ekim ayındaki ikinci konserde 19 Ekim Perşembe günü James Judd yönetimindeki BİFO ve devlet sanatçısı piyanistler Güher & Süher Pekinel, “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” projesi sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşacak. 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, 2 Kasım’da BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendirilecek.

2023 yılının son konserinde BİFO, ünlü kemancı Nemanja Radulović’i sahnesinde ağırlayacak. Keman repertuvarının en sevilen yapıtlarından biri olan ve Beethoven’ın bu çalgı için yazdığı tek konçertosu, Radulović’in yorumuyla müzikseverlerle buluşacak. 7 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleşecek bu konserde orkestranın şefliğini ise Londra Filarmoni Orkestrası, Vancouver Senfoni, NDR Hamburg, Leipzig Gewandhaus, BBC Filarmoni gibi dünyanın önde gelen pek çok orkestrasıyla bir araya gelen George Pehlivanian yürütecek.

BİFO ile coşkulu bir yeni yıl konseri

Günümüzün en başarılı uluslararası yıldızlarından biri sayılan Marina Rebeka ve Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı bu konserde BİFO, yeni yılı, opera dünyasının en sevilen eserleriyle karşılayacak. Orkestrayı Carlo Tenan’ın yöneteceği konser, 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak.karşılayacak. Orkestrayı Carlo Tenan’ın yöneteceği konser, 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak.

BİFO’nun yeni sanat yönetmeni Carlo Tenan

BİFO’yu konuk şef olarak yönettiği konserlerle dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan İtalyan Şef Carlo Tenan, 2023/24 sezonu itibarıyla BİFO’nun sanat yönetmeni oldu. Senfonik müzik, opera ve bale yorumları ile derin bir çağdaş müzik kavrayışına sahip bir isim olarak görülen Tenan, günümüzün en parlak şeflerinden biri. Carlo Tenan basın toplantısında görüşlerini şöyle dile getirdi:“Müzikte yeni ufuklar keşfetmeye, yaratıcılığımızın sınırlarını zorlamaya ve performanslarımızla kalplere dokunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Sanat’ın dünya sahnesinde daha da parlamasını sağlayacağız. Bize her fırsatta destek veren izleyicilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tutkumuzu besleyen; onların varlığı, alkışları ve müziğe olan sevgileri. Müziğin bu heyecan verici yolculuğuna hep birlikte çıkacağız.”