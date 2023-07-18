Bostancı'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü dehşet saçtı. İddiaya göre, polisten kaçarken karşı yönden gelen bir bisikletliye çarptı. Kazada, pek çok yarışta dereceye giren Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.
Kartal yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda, Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarptı.
Güzelgün'ün, savrulan bisikletten düşerek ağır yaralandığı olay nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güzelgün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.