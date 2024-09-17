Botları, montları çıkarın! Meteorolojiden bölge bölge sıcaklık ve sağanak uyarısı

Yaz aylarından kalma birkaç günün ardından, yurt genelinde sonbahar kendini hissetirmeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre sıcaklık düşecek, kuvvetli sağanak gelecek.

Meteoroloji sağanak için yarını işaret ederken, yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Yağışla birlikte yurt genelinde hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altına düşeceği öğrenildi.

3 gün 3 gece sağanak

Sağanak yağışın yarın Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olması beklenirken perşembe gününden itibaren Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cuma günü ise Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Sel ve su taşkınlarına dikkat!

Perşembe günü yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken Meteoroloji vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.

Metropollerde hava durumu

Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıkların ise 3 gün boyunca 25-26 derecede seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da ise yarın ve cuma günü il genelinde, perşembe ise doğu bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.