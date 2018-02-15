ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Boydak ailesine mensup 9 kişi hakkında, 17/25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla gözaltı kararı alındı, 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 17/25 Aralık sürecinden sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesinin 9 mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B. ve Y.B. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan Ş.B, B.B. ve C.F.B'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Son dakika boydak

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.