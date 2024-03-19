Boydak Holding'in eski yöneticisi Bekir Boydak yakalandı

İstanbul polisi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 'FETÖ'nün finans kaynaklarından' Boydak Holding'in eski yöneticisi Bekir Boydak'ın İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşadığını tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Bekir Boydak yakalanırken, evdeki aramada bir miktar para ve ziynet eşyası bulundu. Boydak, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yargıtay cezasını onamıştı

Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı vermişti.