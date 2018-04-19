Bozdağ: 24 Haziran uygun bir tarih

19 Nisan 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün alınan erken seçim kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir. Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır" dedi.

Seçim tarihi ile ilgili de konuşan Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" ifadelerini kullandı. Seçimlerin öne alınmasının Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olduğunu savunan Bozdağ, "Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya herkes tabi olacaktır" diye konuştu.

Seçim tarihinin piyasalara etkisini yorumlayan Bozdağ şöyle konuştu: "Olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Dünkü piyasaların verdiği tepki de bu olumlu etkiyi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır. Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır."

Bozdağ: "Muhalefetin kafası karışık"