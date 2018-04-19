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Bozdağ: "Muhalefetin kafası karışık"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Muhalefetin henüz kafası net bir şekilde oturmuş değil. Kafa çok karışık. Kim aday olacak? Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir Cumhurbaşkanımıza 'Haydi hodri meydan. Gel, yarışalım.' diyor." dedi.
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