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Bozdağ: ABD şu ana kadar sözünü tutmadı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı" dedi.

Bozdağ: ABD şu ana kadar sözünü tutmadı
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin, PYD'ye silah yardımının durdurulacağına yönelik Türkiye'ye verdiği sözleri şu ana kadar tutmadığını söyledi.

Bozdağ, "Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı bir açıklamada, "Artık söylemden çok somut adım görmek istiyoruz. Silah vermediğini görmemiz lazım" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

ABD Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Bozdağ PYD

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