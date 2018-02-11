Bozdağ: ABD Türk milletini anlamamakta direniyor
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Usame bin Ladin ABD için ne anlam ifade ediyorsa, terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir ama maalesef ABD yönetimi Türk milletini anlamamakta direniyor." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı terörist Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamada bulundu.
Başbakan Bozdağ yaptığı açıklamada, "Usame bin Ladin ABD için ne anlam ifade ediyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir ama maalesef ABD yönetimi Türk milletini, Türkiye devletini ve devletimizin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor." dedi.
Kaynak: AA