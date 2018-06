11 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Gülen'in ABD'den iade talebine ilişkin, "Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler... Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok... Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik. "Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

"Sizi arayan Amerikalı kim"

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince'nin Gülen'in iadesine ilişkin iddialarına değinen Bozdağ, "Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?" dedi.

"Bölgede her an her şey olabilir"

Bozdağ, "Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür." şeklinde konuştu.

İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlaması üzerine yaptığı yorumlarla ilgili Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bir ordu komutanının kendi silahlı kuvvetlerinin başkomutanını, cumhurbaşkanını, milletin birliğini temsil eden liderini alkışlamasından daha doğal ne olabilir? Onlar (CHP'liler) Cumhurbaşkanı geldiği zaman Meclis'te de saygısızlık yapıyorlar, oturuyorlar ve ayağa kalkmıyorlar. Bizim devlet geleneğimizde, aile kültürümüzde ve ahlakımızda devletin büyüğü geldiği zaman, devletin başı geldiği zaman, sevelim sevmeyelim, ayağa kalkmak, hürmet etmek ve saygı göstermek vardır ama bunlarda o kültür yok. İsmail Metin Temel, hem FETÖ'ye hem PKK'ya hem YPG'ye hem PYD'ye hem DEAŞ'a, Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi dar eden, Zeytin Dalı Harekatıyla 5 bin civarında teröristi etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçiğin kahraman komutanı."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Irkçılar, ayrımcılar, faşistler, aşırı görüşlere sahip olanlar, bu ülkede yüzde 50 artı 1'in oyunu alabilir mi?" diye sordu.

"Milletin iradesini sigorta etmiştir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Bozdağ konuşmasında, "Bu sistem ülkenin ve milletin bekasını sadece anayasa, kurumlar ve güvenlik birimleri değil aynı zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmiştir." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'yi çökertmek isteyenlere en büyük cevap budur"

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Bozdağ, "Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içerde ve dışardaki herkese en büyük cevap 7,4 şiddetindeki bu cevaptır." dedi.

"Bu ülkede artık Türkiye'nin iktidarlarının milletiyle barışık olmak zorunda olduğunu ve barışık olmayanlara bu sistem iktidar vermeyeceğini belirten Bozdağ, "Çok net şekilde, AK Parti parlamentoda yine tek başına, salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekiliyle temsil imkanı bulacaktır." dedi.

Kaynak: AA