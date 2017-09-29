Bozdağ: IKBY temsilcisine 'Türkiye'ye gelme' denildi

29 Eylül 2017

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Kuzey Irak ile ilgili tüm hususlarda muhatabının Irak merkezi hükümeti olduğunu söyledi.

"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Ankara'daki temsilcisine, 'Türkiye'ye gelme' denildi ve şu anda Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil." diyen Bozdağ, peşmergeye dönük Türkiye'nin verdiği eğitim faaliyetleri ve desteklerin de sonlandırıldığını söyledi.

Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil Kuzey Irak'ta yaşayan insanlarla ilgili konular dahil hudut dahil bütün konular, yani vize konusu, hudut kapıları konusu, ulaşım konusu, bütün konularda Türkiye'nin muhatabının sadece Irak merkezi hükümeti olduğunu açıkladı. Bizim muhatabımız Irak Merkezi Hükümeti'dir." diye konuştu.

Kaynak: AA