Bozdağ: S-400'lerde teknoloji transferi de sağlanacak

19 Eylül 2017

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Gaziler Günü" dolayısıyla Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde verilen yemeğe katıldı.

Burada konuşan Bozdağ, "Şimdi S-400 füzelerini Allah’ın izni ile Türkiye Rusya arasında sağlanan bir anlaşma çerçevesinde Türkiyemiz alacaktır ve teknoloji transferi de sağlanacak. Dolayısıyla Türk mühendisleri ve bilim insanlarının da bu füzeyi yapabilme imkan ve kabiliyeti geliştirilecek ve Türkiye bu alanda kendi kendine yeter hale gelme konusunda ciddi bir mesafe alacaktır." ifadesini kullandı.

"Biz hava savunma sistemimizi kurmaya mecburuz." diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi Suriye’de olaylar var. Başka ülkelerden gelen Patriotlarla hava savunma sistemimizi sağlayabiliyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye, kendi üretimi silahlarla bunu sağlasın. Yarın vermedikleri zaman biz ne yapacağız? Biz, devlet olarak elbetteki bu ülkenin başı dara, zora girdiği zaman bir takım güvenlik tehditleri olduğu zaman, muhtemel tehditlere göre tedbir almakla mükellefiz. Yaptığımız, bu tedbirleri almaktır."

İHA’lar üzerinden de bir tartışma yapıldığını aktaran Bozdağ, "Bir partinin genel başkan yardımcısı, genel başkanı da onu teyit eder şekilde ‘onlara kimlik sordunuz mu, kimliğine baktınız mı?’ diyor. Bu itirazların altında yatan en önemli şey bilesiniz ki Türkiye’nin yerli İHA’lara bu işi yapıyor olmasıdır. Türkiye’nin bu üretimini karalamak ve uluslararası alanda kötü gösterme projesidir bu.'' diye konuştu.

Bekir Bozdağ, terörle mücadelenin yıllardır sürdüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye 40 yılı aşkındır terörle mücadele yapıyor ve bugüne kadar sivil tek bir vatandaşımızın burnu kanamamıştır. Terörle mücadelede sivillerin zarar görmemesi için büyük bir itina ile bu mücadeleyi yürütüyor. 2015’in yazında PKK terör örgütü Türkiyemizin bazı illerinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirmek için kendini kullananların taşeronluk yaptığı güçlerin talimatıyla harekete geçti. Sokak sokak, ev ev teröristle bir mücadele yapıldı. Hepiniz şahitsiniz, kaç sivil vatandaşımızın burnu kanadı. Yok öyle bir şey ama PKK terör örgütü ve onun uzantısı siyasi çevreler ve başka destekçiler, uluslararası planda Türkiye Cumhuriyet devletinin güvenlik güçlerinin sivil insanları öldürdüğüne dair iftiraları yaymak için çok büyük çabalar gösterdiler ama yalanları bir bir ortaya çıktı. Güvenlik güçlerimizle çatışan teröristleri sivil gösterdiler, göstermek için uğraştılar. Amaç, Türkiye’yi suçlamak, Türkiye’nin güvenlik güçlerini suçlamak."

"Dünyanın neresinde teröristle böyle bir mücadele yöntemi var?"

Bu suçlamaları dün PKK ve PKK’ya destek veren çevreler yaparken şimdi de Mecliste bulunan bir partinin milletvekili ve onun genel başkanının dillendirdiğine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bunun kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Terörle mücadele edilirken dünyanın hiç bir yerinde teröriste kimlik sorulduğunun görülmediğini belirten Bozdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yani Türkiye’nin güvenlik güçleri, teröristlerle, terör örgütleriyle mücadele ederken, teröriste 'çıkar bakıyım kimliğini bir göreyim, sen terörist misin, değil misin, ona göre seninle mücadele edeceğim' demesi mi lazım? Türkiye’nin güvenlik güçleri PKK’lı teröristlere, 'Kandil sana terörist kimliği verdi mi göreyim'. Yoksa DHKP-C’lilere, 'DHKP-C sana terörist kimliği verdi mi göreyim', yoksa FETÖ’ye, 'FETÖ sana terörist kimliği verdi mi göreyim' diye kimlik kontrolü yaptıktan sonra mı mücadele edecek? Dünyanın neresinde teröristle böyle bir mücadele yöntemi var? Hangi ülke teröristle böyle mücadele ediyor? Şu anda El Kaide, DEAŞ, başta pek çok terör örgütüyle uluslararası iş birliği içerisinde mücadele yapılıyor? Hangisinde kimlik soruluyor? Ama Türk güvenlik güçlerinin terörle mücadelesine gelince kimlik soracaksınız. Biz, teröristlerin kimliğini sormadan onlarla mücadeleye devam edeceğiz. Terörist, teröristtir, onların kimliği olmaz. İşte belli, terörist, o kadar. Ama sivilleri de teröristlerden ayırmaya özen göstereceğiz. 2015’te pek çok evladımızı şehit verdik, bazı evlatlarımız gazi oldu ama bunu yaparken siviller zarar görmesin diye gösterdiğimiz azami itinadan dolayıdır. Ondan sonra da sivillere zarar vermeden ama terörün de kökünü kazımak için elimizden geleni Allah’ın izniyle yapacağız."

Terörle mücadelede şehit ve gazilerin kanının yerde kalmadığını kaydeden Bekir Bozdağ, "Bugün sorulamayan hesap, yarın mutlaka sorulacak ve onları şehit eden teröristlerden hesabı bir bir sorulacaktır. Sorulmaya da devam edecektir. Allah’ın izniyle milletimiz ve devletimiz bir ve beraber olduğu sürece aşamayacağımız sorunumuz yoktur. İnşallah bundan sonra da birliğimizi, beraberliğimizi, koruyarak sorunlarımızı aşmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bütün şehitlerimize ve ahrete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA