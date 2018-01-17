17 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.

Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ açıklama yaptı.

Bozdağ, Isparta'da düşen askeri uçağa ilişkin, "Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır." dedi.

"Olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacak"

Bakanlar Kurulu'nun Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirdiklerini belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş. Bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır."

"Türkiye'nin kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur"

Bozdağ, ABD'nin Suriye'de 'Sınır Güvenliği Gücü' kurma planına ilişkin, "Türk milleti ve Türkiye devletinin bekası söz konusu olduğu zaman, riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapacaktır ve yapıyor da." ifadelerini kullandı.

ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımlarına konusuna değinen Bozdağ, "Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir. Atılması gereken adımlar neyse Türkiye bunları atmakta kararlıdır. Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur." dedi.

"ABD'nin verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir"

ABD yönetiminin Suriye'deki gelişmelerle ilgili söyledikleri ve arazi yaptıkları arasında çok büyük bir çelişki olduğunun altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Tekrar çağrıda bulunuyoruz, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verilen silahların toplanması, onların elinden alınması önemli. PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çabalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine destek verilmemesi gerekir."

Kaynak: AA