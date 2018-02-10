Bozdağ: Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışsınlar

10 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'li yetkililerin ziyaretlerini değerlendirdi.

Bozdağ, "Bizim herkese söylediğimiz şey şu; bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olanı." diye konuştu.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Afrin şehir merkezi bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek, 'oradaki teröristlere dokunmayın' demektir. 'Orayı PYD, YPG, KCK, PKK teröristlerinden arındırmayın' demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir." dedi.

Kaynak: AA