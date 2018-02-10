ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Bozdağ: Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışsınlar

Bozdağ: Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışsınlar

ABD'li yetkililerin ziyaretlerini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bizim herkese söylediğimiz şey şu; bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olanı." diye konuştu.

Bozdağ: Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışsınlar
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'li yetkililerin ziyaretlerini değerlendirdi.

Bozdağ, "Bizim herkese söylediğimiz şey şu; bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olanı." diye konuştu.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Afrin şehir merkezi bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek, 'oradaki teröristlere dokunmayın' demektir. 'Orayı PYD, YPG, KCK, PKK teröristlerinden arındırmayın' demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir." dedi.

Kaynak: AA

Son dakika Bekir Bozdağ

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.