Bozdağ'dan 'istifa' iddiasına yanıt

03 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde, Nevşehir Belediye Başkanlarının istifalarını istediği iddia edildi.

Basında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başta Melih Gökçek olmak üzere birçok büyükşehir belediye başkanının görevlerinden ayrılmasını istedi.

İddialar Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’a da soruldu.

Bozdağ ise bu iddialara yanıt olarak, "Ben hükümet sözcüsüyüm, onu parti sözcüsüne sorun" şeklinde karşılık verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de sosyal medya hesabından istifa haberlerini yalanladı.