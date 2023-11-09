Brand Week Istanbul 11. kez kapılarını açtı

Brand Week Istanbul; workshoplar, film okuma seansları, imza günleri, networking buluşmaları ve iletişim, markalaşma, strateji, sürdürülebilirlik gibi birçok farklı alanı kapsayan sertifika programları ile 11’inci kez izleyicisine yeni ufuklar sunuyor. Her sene yaratıcı dünyadan duayen bir ismin onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte bu yılın onur konuğu ise Türk sinema, tiyatro ve TV dünyasının simge ismi; Uğur Yücel.

Yeni bir anlatının izinde

Post-dijital çağa uyumlu iş modellerini yeniden düşünmek gerektiğini savunan, dijital dönüşüm alanında sektörün düşünce liderlerinden Tom Goodwin da sahne aldı.

Teoriden pratiğe öncüler

İcat ettiği mikro-robotlarla cerrahide çığır açan ve farklı endüstriyel pratikler için kertenkeleden ilham alarak geliştirdiği yapıştırıcılarla bilim ve teknoloji dünyasında ses getiren Prof. Metin Sitti yapay zekâ ve fiziksel zekâ üzerine yaptığı son çalışmalarına değindi.

Sürdürülebilirlik odağında

Markalar yeni teknolojik çözümleri hızla iş modellerine entegre ederken bir yandan da “marka amacı” etrafında sürdürülebilirlik anlatısı kurgulama gayretinde.

Brand Week Istanbul’da yer alan konuşmacılardan pazarlama aktivisti Thomas Kolster bu bağlamda sürdürülebilirliğe dair hakiki ve somut adımların perde arkasını aktardı. Çevre-üretim arasındaki ilişkiyi derinden etkileyen enerji konusu etkinlikte iki farklı perspektiften masaya yatırıldı. İlerlemenin ve büyümenin merkezine insanı ve değer yaratmayı koyan stratejileri detaylandıran bir diğer isim Frank van den Driest ise Türkiye’ye ait son araştırmalarının çıktısını ilk kez Brand Week Istanbul’da paylaştı.

Medya ve platformların geleceği

Aylık 131 milyon izleyiciye sahip yaklaşık 30 ABD ağını denetleyen Warner Bros Discovery Inc.’in CEO ve Chief Content Officer’ı Kathleen Finch ile “Top Gear” ve “The Grand Tour” sunucusu, ödüllü gazeteci Richard Hammond, yayıncılığın ve içeriğin güncel dinamiklerini tartıştı. Bilimkurgu yazarı, aktivist ve gazeteci Cory Doctorow; yeni, iyi, farklı bir internet kurmak için kullanıcıların interneti nasıl geri alabileceklerini ve ona sahip olabileceklerini detaylarıyla paylaştı.

Başarıların perde arkası

Türkiye’de ilk defa iki Michelin yıldızı birden alan Şef Fatih Tutak, Avrupa’da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah Dr. Dilek Gürsoy ve korkuyu başarıya ve tutkuya kanalize etmenin ipuçlarını paylaştığı New York Time çok satan yazarı Patrick Sweeney ilham veren hikâyelerini ve başarıya giden yolun ipuçlarını aktardı. Başarıları, ilhamı, dönüşüm stratejilerini güçlü bir anlatıya oturtmak, onların yaratacağı etkinin kapsamını belirleyen önemli elementlerden.

Bu yılın keynote’larından, Slumdog Millionaire kitabının yazarı Vikas Swarup’un yanı sıra, 1983’te yayımladığı “Sevgili Arsız Ölüm”den bu yana kaleme aldığı 10’dan fazla eserle Türk edebiyat tarihinde önemli bir iz bırakmış olan Latife Tekin, Venedik Film Festivali’nde prömiyeri yapılan “Havva, Meryem ve Ayşe” filmiyle ses getiren yönetmen Sahraa Karimi de anlatıyı ve kurguyu bir araya getirerek hangi motivasyonlardan beslendiklerini yılın en ilham verici haftasında paylaştılar.

Kreatif dünya nereye gidiyor?

Yaratıcı endüstrilerin geleceği Brand Week Istanbul’da kendine yer buluyor. Kendi girişimini, “ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen zanaatkârlar derneği” olarak tanımlayan The Liberty Guild’in kurucu CEO’su Jon Williams, freelance ve bağımsız çalışanların oluşturduğu yeni ekonomik sınıf “prekarya” üzerine çalışmalarıyla tanınan ekonomist Guy Standing, tasarım odaklı düşünme alanında bakış açısını aktaran frog’un kreatif direktörü Andreas Markdalen, reklam dünyasının çok ödüllü isimlerinin başında gelen Publicis Worldwide CCO’su Bruno Bertelli yaratıcı dünyanın gidişatına dair öngörülerini Brand Week Istanbul’da yer alıyor.