Brüksel'de silahlı saldırı: iki ölü bir yaralı

Hamas-İsrail çatışması nedeniyle Avrupa'da güvenlik kaygıları hızla artıyor. Dün gece saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de motosikletli bir kişin silahlı saldırısı sonucu iki kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de motosikletli bir kişin silahlı saldırısı sonucu iki kişi öldü bir kişi de yaralandı. Zanlı halen bulunamadı. EURO 2024 elemeleri kapsamında Belçika ile İsveç milli takımlarının karşılaştığı maçı izlemek üzere Brüksel'e giden 2 İsveç vatandaşı saldırıya uğradı. Saldırı, akşam saatlerinde maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleşti. Silahlı saldırının ardından zanlı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Belçikalı yetkililer, kurşunlara hedef olan üç kişiden ikisinin yaşamını yitirdiğini, yaralı bir kişininse tedavi altına alındığını açıkladı.