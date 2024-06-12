BSMV'ne tabi işlemler için fatura yerine dekont

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında yer alan kuruluşlar

Düzenlemeyle, tebliğ kapsamına finansman şirketlerinin yanı sıra tasarruf finansman şirketleri, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları da eklendi. Böylece, finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına BSMV'ye tabi işlemleri için fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme imkanı tanındı.

Hesap bildirim cetveli düzenleme imkanı

Kuruluşlar, bu işlemler dışında kalan KDV'ye tabi teslim ve hizmetleri için de fatura düzenleyebilecek. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli (ekstre) de düzenleyebilecek.