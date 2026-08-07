Bu hafta sonu ne sınavı var? 8 Cumartesi - 9 Ağustos Pazar hangi sınavlar var?

Her hafta sonu ÖSYM'nin ve MEB'in sınavları yapılıyor. Bu hafta sonu da yine ÖSYM tarafından sınav gerçekleşecek. Oturum ile ilgili bilgi almak isteyenler "8 Cumartesi - 9 Ağustos Pazar hangi sınavlar var" diye soruyor.

Hafta sonu hangi sınav var?

8 Ağustos Cumartesi günü için ÖSYM veya MEB tarafından sınav yapılmayacak.

9 Ağustos Pazar günü ise 2026-YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) gerçekleşecek. Sınav saat 1.015'te başlayacak ve saat 10.00'dan sona adaylar sınav binasına alınmayacak.