Bu hafta sonu ne sınavı var? 8 Cumartesi - 9 Ağustos Pazar hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu yine kritik bir sınav yapılacak. Sınava girecek adaylar son kontrollerini yapmak için "Bu hafta sonu ne sınavı var" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Her hafta sonu ÖSYM'nin ve MEB'in sınavları yapılıyor. Bu hafta sonu da yine ÖSYM tarafından sınav gerçekleşecek. Oturum ile ilgili bilgi almak isteyenler "8 Cumartesi - 9 Ağustos Pazar hangi sınavlar var" diye soruyor.
Hafta sonu hangi sınav var?
8 Ağustos Cumartesi günü için ÖSYM veya MEB tarafından sınav yapılmayacak.
9 Ağustos Pazar günü ise 2026-YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) gerçekleşecek. Sınav saat 1.015'te başlayacak ve saat 10.00'dan sona adaylar sınav binasına alınmayacak.