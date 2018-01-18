BUDO bazı seferleri iptal etti
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 16.00'ya kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Kaynak: AA