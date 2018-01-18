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BUDO bazı seferleri iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO bazı seferleri iptal etti
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı. 

BUDO'nun saat 16.00'ya kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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