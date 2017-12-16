BUDO ve teleferik seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksatıyor. BUDO, pek çok seferini iptal etti. Öte yandan Bursa'da teleferik seferleri de durduruldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00 ve 15.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 14.30 ve 16.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.00, 09.00 ve 11.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30, 10.45 ve 12.30 seferleri de iptal edilmişti.
Teleferik seferlerine ara verildi
Öte yandan, Bursa'da teleferik tesisleri de lodos nedeniyle bugün kapalı olacak. Bursa-Uludağ arasındaki ulaşımı sağlayan teleferik, seferlerine bir gün süreyle ara verdi.
Kaynak: AA