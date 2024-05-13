Buğday sapları depremzede kadınların elinde dekoratif ürüne dönüşüyor

Afetzedelerin ağırlandığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde örgü kursu açıldı.

Sosyalleşiyor ve gelir elde ediyorlar

Kurs kapsamında oluşturulan atölyede buğday sapını işlemeyi öğrenen kadınlar, sepet, çanta, tepsi ve nihale gibi süs eşyaları tasarlıyor. Ürünleri doğal kök boyasıyla renklendiren kadınlar, tasarımların bir kısmını kullanıyor, kalanları ise satarak gelir elde ediyor. Kursiyerler hem el sanatını yaşatıyor hem de sosyalleşerek depremin etkilerinden uzaklaşıyor.

Atık buğday saplarını üretime kazandırıyoruz

Usta öğretici Hatice Aydın Asal, haftada 5 gün düzenlenen kursa 20 kadının katıldığını söyledi. Atık buğday saplarının üretime kazandırıldığını dile getiren Asal, "Buğdaylar alındıktan sonra atılan saplarını alıp değerlendiriyoruz. Kursta yapılan sepet, nihale ve çanta gibi ürünlerle kursiyerlerin para kazanmasına olanak sağlıyoruz." diye konuştu.

Üreterek moral buluyorlar

Asal, geleneksel mesleğin afetzedelere moral olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Kurslara başladıktan bir ay sonra insanlardaki farkı gördük. Üreterek daha mutlu olmaya çalışıyorlar. El sanatları kursları bir nevi antidepresan gibi. Yaptıkları ürünleri satıyor, gelir elde ediyorlar. Böylelikle büyük bir öz güvenle çocuklarına harçlık verebiliyorlar."