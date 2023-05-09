Bülent Arınç'tan seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar

Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin en yüksek milletvekili sayısı ile meclise girmesini arzu ettiğini dile getiren Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da güçlü liderliğiyle diğer adaylardan öne çıktığını söyledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan kadar hızlı ve doğru karar verebilecek, kararını uygulayabilecek bir durumda olmadığını savunan Arınç, "Bizimkinin ortağı yok, onun 9 ortağı var. 7 idi 9 diyorlar. 9 nereden oldu bilmiyorum. 5'i partilerin genel başkanı, ikisi de Meral Hanım'ın sayesinde iki belediye başkanı etti 7. Biz 7 diyelim 9 diyenler neyi kastediyor bilmiyorum biz 7 diyelim. Peki Kılıçdaroğlu kararını hemen verip bunlara da kabul ettirebilecek mi? Bu olmaz. Türkiye’deki sistem içinde böyle ucube bir sistem yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğine inandığını kaydeden Arınç, "Bu kadar ilçe dolaştım; herkes 'Bunlar ülkeyi nasıl yönetecek' diyor. Gene en iyisi bizimki diyor. İnanın böyle bir kanaat var. Parlamento çoğunluğuna da sahip olmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu seçimden başarıyla çıkacağız. Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle tekrar seçilecek ve 'Nerede kalmıştık' diyerek güzel hizmetlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

Arınç, AK Parti'nin oy durumuyla ilgili soruya, "Biz oy kaybetmiyoruz. İnsanların akıllarında bazı düşünceler var. Hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar var. Esnaf, emekliler ve asgari ücretliler için alınan tedbirler gerektiği zaman gerektiği şekilde yapılıyor. Şimdi mitinglerdeki sayı kalabalığı manipüle edici bilgilerdir. Biz AK Parti'nin 1. parti olduğunu ve inşallah aldığımız sonuçların bunu göstereceğini düşünüyoruz. Hiç kimse kendini darı ambarında görmesin. AK Parti’nin oyu kimseye gitmez kolay kolay." diye konuştu.

Geçmişte HDP'ye oy verenlerin bu seçimde AK Parti'yi tercih edeceğine inandığını belirten Arınç, "Bir defa HDP bu seçimlere HDP olarak katılmıyor. Yeşil Sol diye bir partinin bünyesinde katılıyorlar. HDP’nin eski tabanının Yeşil Sol’da temsilinin çok az olacağını düşünüyorum. Çünkü HDP’nin muhafazakar Kürt seçmeni yeşille beraber olur da sol ile beraber olmaz." dedi.

HÜDA PAR'a ilişkin soru üzerine Arınç, "Bu parti kurulalı 9-10 sene oldu. 9-10 senelik bir parti bugüne kadar hakkında hiçbir şey konuşulmazken ne zaman Cumhur İttifakı’na dahil olunca 'Vay Hizbullahçılar vay katiller’ diyen insanlar doğru şeyler yapmıyorlar. Yalan konuşuyorlar, iftara atıyorlar." ifadelerini kullandı.