'Bunalıma girip' iki akrep yedi, hayatını kaybetti
Kayseri'de 'bunalıma girdiği' öne sürülen bir kişi yolcu otobüsünün içerisinde iki akrep yedi. Fenalaşan adam hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden 56 yaşındaki Bilal Yiğit, yolcu otobüsüyle Artvin'e giderken akrep yedi.
Yolcu, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yiğit burada hayatını kaybetti. Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor