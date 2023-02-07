Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy'un acı kaybı
Türkiye’yi sarsan depremde Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy’un oğlu Berkhan Eminsoy İskenderun’da yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
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Burgan Bank Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada; Berkhan Eminsoy’un cenazesinin bugün (7 Şubat Salı) Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği bilgisi verildi.
1991 doğumlu Berkhan Eminsoy, 2009'da Koç Lisesi’nde mezun olduktan sonra 2013’te University of Illinois Urbana-Champaign’den ve 2020’de ise Columbia Üniversitesi’nden mezun olmuştu.