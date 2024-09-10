Burger King Türkiye’de ismini mi değiştirdi? Burger King Börgır mı oluyor?
Dünyanın ünlü fast food şirketlerinden Burger King, sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir görselle merak uyandırdı. Türkiye'deki logosunda yaptığı değişiklikle dikkat çeken marka, logoda yer alan 'Börgır' ismi ile sevenlerinin kafasında çeşitli soru işaretlerine yol açtı.
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Logosundaki turuncu ekmekleri koruyarak hazırladığı yeni logosunu sosyal medyadan paylaşan marka, 'Börgır' ismi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Logoda 'Burger King' yerine 'Börgır' kelimesini kullanmaya başlayan şirketin, bu hareketle yeni bir reklam kampanyasının ilk adımını attığı konuşuluyor.