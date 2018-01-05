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Bursa Adliyesi boşaltıldı

Bursa Adliyesi'nde uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişenin kırılması sonucu kokudan etkilenen polis ve adliye çalışanları sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Kokunun yayılması sonucu bina boşaltıldı.

Bursa Adliyesi boşaltıldı
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Bursa Adliyesi'nin emanet bölümünde uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişe kırıldı.

Şişenin kırılması sonucu kokudan etkilenen polis ve adliye çalışanları sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Bursa Adliyesi boşaltılırken, AFAD ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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