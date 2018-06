Bursa iş dünyası seçimleri değerlendirdi

26 Haziran 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa iş dünyası 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerini değerlendirdi. Seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde huzur içinde tamamlanmış olmasının önemine değinen Bursa iş dünyası temsilcileri, önümüzdeki dönemde birlik beraberlik içerisinde ekonomiye odaklanılması gerektiğine vurgu yaptılar.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı:

“Seçim sonuçlarının ülkemize için hayırlı olacağına gönülden inanıyorum. Türk halkı siyasal istikrarın olmadığı bir yerde ekonomik istikrarın ve güvenin mümkün olamayacağı bilinciyle tercihini kullandı. Bu yeni dönemde Türk iş dünyası olarak hepimiz daha çok çalışmalı ve üretmeliyiz.”

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik:

“Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olacağını düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Seçim sürecinin tamamlanmasının Türkiye ekonomisine pozitif katkı yapacağına inanıyoruz. Yeni dönemde ekonomik istikrarın korunması ana gündem maddesi olmalı. Öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilecek olması, otomotivden hazır giyime, tekstilden gıdaya tüm sektörlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede inanıyoruz ki üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından daha parlak bir gelecek bizleri bekliyor olacak.”

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü:

“Halkın iradesini net bir şekilde ortaya koyduğu seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz açısından hayırlı olmasını dilerim. Artık hızla önümüze bakmamız gereken bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemin ve yeni yönetim sisteminin küresel hedeflerimize fayda sağlaması temenni ediyor, sonuçların bir kez daha hayırlar getirmesini dilerim.”

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fikri Ünal:

“Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimi sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimler demokrasinin şölenidir ve ülkemizde de yüksek bir katılım oranıyla huzur içinde tamamlanmıştır. Tercihler istikrardan, birlik ve beraberlikten yana kullanılmıştır. Sonuçlar iş dünyasında da memnuniyetle karşılanmıştır ve piyasaları da rahatlatmıştır. Kur faiz politikalarının aşağıya çekilmesi için tedbirlerin alınması ve gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının tekrar hayırlı olmasını diliyoruz.”

Demirtaş OSB Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk:

“Türkiye, 24 Haziran’da rekor katılımla gerçekleştirdiği seçimde iradesini açıkça ortaya koydu. Artık tamamıyla ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı. İş dünyası olarak bizler de üzerimize düşeni yaparak daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye ekonomisi yeni dönemde bir yandan ciddi bir atılım kaydedecek, bir yandan da kalkınmada sürdürülebilirliği de kazanmış olacaktır.”

Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği (KSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

“Türkiye tercihini istikrardan yana kullandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçimine katılım oranının yüksekliği memnuniyet verici bir başka durumdur ve batılı ülkelere de örnek olmalıdır. Dünyaya demokrasi dersi verdik. Yeni dönemde 81 milyon olarak birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ederken ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses:

“Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır; hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye’dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir.”

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul:

“Demokrasilerde aslolan halktır. Halkın isteğini ve kanaatini gösterdiği yer de sandıktır. Dolayısıyla millet son sözü söylemiş ve kararını vermiştir. Bu sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İş dünyası olarak bizler, uygulamaya başlanacak olan yeni sistemle daha etkili ve ivedi kararların alınmasını, bürokrasinin minimuma inmesini, ekonomideki ateşin sönmesini, belirsizliklerin ortadan kalkmasını bekliyoruz. Ülkemiz içinde veya dışında oluşan karamsar tabloları ve olumsuz algıları bertaraf edecek birlik ve beraberlik örneği sergileyerek hep birlikte üretime ve büyümeye odaklanmalıyız.”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arslan:

“Milletine ve devletine sahip çıkan halk, doğru bir kararla tercihini yaptı. Dün milletimiz yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemine evet demişti, bugün de bu kararlılığını gösterdi. Seçim sonuçlarından oldukça memnunuz, istikrarın devam ediyor olması beraberinde güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu sonuç ile birlikte üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkmış olacak. İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor ve bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.”

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan:

“Seçim sonuçlarının tüm ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Öncelikle seçime yüksek katılım ve seçimin sükûnet ve huzur içerisinde geçmesi Türkiye’nin demokrasi adına önemli bir kazanımıdır. Artık millet sözünü söylemiştir. Demokrasilerde milletin sözünün üstüne söz yoktur. Milletimizin kararından sonra artık ekonomiye, ekonomik sorunların çözümüne çok hızlı bir şekilde odaklanmalıyız. Önümüzdeki süreçte belirsizliklerin son bulacağına, iç ve dış teröre karşı daha sağlam adımlar atılacağına ve ekonominin rayında gideceğine inanıyoruz.”

Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:

“24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte Türkiye, her alanda çok daha hızlı kararlar alıp, uygulayabilen, hedeflerine hızla yürüyebilen bir konuma yükselmiştir. Yeni dönemin milletimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz. Seçim sonuçlarının Türkiye’nin küresel bir güç olma hedefine ciddi anlamda katkı koyacağını düşünüyoruz. Allah’ın izniyle ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”

Batı Trakyalı Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (BATISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er:

“Adeta demokrasi bayramı olarak gerçekleşen 24 Haziran seçimlerinde halk, istikrar ve güvenden yana tavır alarak, iradesini açıkça ortaya koymuştur. Bu seçimin kazananı Türk milletidir. Artık vakit, ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanma vaktidir. Şimdi hep birlikte üzerimize düşeni yaparak Türkiye’yi hedeflerine daha güçlü yürüyen bir ülke yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Bursa Mühendis Mimar İşadamları Derneği (BUMİAD) Başkanı M. Orhan Efe:

Türkiye Cumhuriyeti başarılı bir demokrasi sınavı vermiştir. Gerek katılım yüksekliği gerek ise halkımızın siyasi yelpazenin TBMM de temsili noktasındaki mesajı son derece olumludur. Türkiye‘nin önüne yepyeni bir sayfa açılmıştır. Bu sayfanın siyasi başarısı için Sayın Erdoğan’ın herkesin Cumhurbaşkanı olarak birleştirici ve kucaklayıcı olacağına inanıyoruz. Ekonomik başarısı için ise mutlaka yatırımların teşvik edilmesi, reformlar yapılması, bürokratik engellerin kaldırılması gerekmektedir. En önemli arzumuz ise Cumhurbaşkanımızın tüm iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, akademisyenler ve konusunda uzman kişiler ve siyasileri bir araya getirerek farklı görüş ve düşünceleri ortak akıl üretecek mekanizma ve platformlar içinde buluşturmasıdır. BUMİAD olarak bu noktada tüm deneyim ve bilgimizi aktarmaya hazırız. Seçim sonuçlarının Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Yurtta sulh cihanda sulh’’ ilkesi ile ülkemize ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.”

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Biliktü:

“Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Tercihler istikrardan yana kullanıldı. Sonuçlar iş dünyasını rahatlatmıştır ve piyasaları da olumlu etkileyecektir. Özellikle Meclis aritmetiğinin de uyum içinde çalışma açısından ülkemizin yararına olmuştur.”

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki:

Seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun. Seçim sonuçlarıyla birlikte bu dönem Siyasi istikrarın güçlenmesi daha da güçlü bir ekonominin de önünü açacak. Yeni dönem, yeni büyümelerin, üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar milli ekonomi hamlesinin başlangıcı olacaktır.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral:

“Türkiye, tarihinin en önemli seçiminden demokrasiyle el ele çıktı. Sandığa katılım oranı rekor seviyeye ulaştı. Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sistemle birlikte ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğini düşünüyor, yeni dönemin kentimiz ve ülkemiz açısından bereketli olmasını diliyorum.”

KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman Uzun:

“Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz çok yüksek bir katılım ile tercihini yapmıştır. Milletin iradesine herkesin saygılı olması gerekmektedir. Kadim Türk milleti her zaman ortaya koyduğu feraset ve cesaretiyle yine şer güçlerinin ekonomik manipülasyonlarını, terör örgütleri üzerinden ülkemize oynadıkları oyunları ve tüm dış güçlerin olumsuz algılarını sandıkta yıkarak, ülkesine daha güvenli ve huzurlu bir istikamet çizmiştir. Artık birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi refaha, özgürlüğe, güçlü ekonomiye ve geleceğe taşıyacak yapısal dönüşümlere ulaştırma zamanıdır. Bu süreçte vatanını milletini seven biz iş adamların da önemli görevler düşmektedir. Devletimizin ve milletimizin her daim yanındayız.”

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç:

“Türk milleti 16 Nisan referandumunda daha huzurlu ve birlik içinde bir ülke, daha güçlü bir ekonomi için daha uygun olan yeni sistemi kabul etmişti. Şimdi ise referandum kazanımlarını net bir şekilde tecelli ettiren bir seçim yaşadık. Öncelikle seçime yoğun bir katılım göstererek yine tüm dünyaya demokrasi dersi veren aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel ve sıkıntısız bir seçim dönemi yaşadık, yoğun bir siyasi süreci geride bıraktık. Artık önemli olan birlik, beraberlik ve uzlaşı içinde ülkemizin sorunlarının çözümüne odaklanmaktır. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak:

“Türkiye, demokratik bir zeminde gerçekleştirdiği 24 Haziran seçimlerinde kararını sandığa yansıtmıştır. Sonuçlar; şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Belirsizliklerin de ortadan kalkmasıyla artık ekonomiye odaklanılması gereken bir sürece giriyoruz. Özellikle Ülkemizin lokomotif sektörü olan ve tamamen yerli ve milli olan İnşaat Sektörünün canlandırılması gerekiyor. Ayrıca Türkiye’nin her alanda atılım yapabilmesi ve kalkınmayı sürdürülebilir bir tabana yayması için ekonominin rayına oturması gerekiyor. Ben seçim sonuçlarının tüm Türkiye’ye ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin:

“Demokrasilerde halkın iradesini sandığa yansıtması en önemli olgudur. Yeni süreçte hızla gelişen, sorunları büyümeden çözebilen, refleksleri kuvvetli, ekonomi ve huzur öncelikli bir Türkiye bekliyoruz. Umarız ki bu dönemde üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilen, mesleki sorunlarımıza çözüm üretebilen, ekonomik reformlar ile daha müreffeh bir seviyeye ulaşmasını umduğumuz Türkiye Cumhuriyeti hayalimiz, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine de bir adım daha yaklaşabilir. Seçimlerin tüm milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”