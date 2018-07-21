Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Seyir halinde alev alan aracın içerisinde yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi.
Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'den İstanbul'a giden Yusuf Çolak (50) idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Karsak kavşağı yakınlarında alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu.
Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA