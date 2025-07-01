Bursa'daki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe açıklamalar

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bugün Bursa’nın Gemlik ilçesinde saat 11.47’de 4,0 ve 12.57’de 4,4 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.

"Deprem dirençli hale getirmeli"

Bursa'da bugün meydana gelen ilk depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda bir deprem beklendiğini, ancak burada meydana gelen depremin de önemli olduğunu vurguladı. Görür, bölgenin deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli. pic.twitter.com/jMgFhw67UI — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 1, 2025

"Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi..."

Prof. Dr. Naci Görür, aynı bölgede meydana gelen ikinci depremin ardından ise şu açıklamalarda bulundu:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle"

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 1, 2025

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 11:47'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklanmıştı. Deprem, İstanbul başta olmak üzere başka illerde de hissedilmişti.

Saat 12.57'de yine Gemlik'te meydana gelen depremin büyüklüğünü ise AFAD'ın 4,2 olarak duyurmuştu.