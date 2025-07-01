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Bursa'da üst üste sarsıntılar! Bir deprem daha oldu! | SON DEPREMLER

Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha gerçekleşti. Gemlik'te saat 12.58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
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Bursa'da üst üste sarsıntılar! Bir deprem daha oldu! | SON DEPREMLER
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Bursa'nın Gemlik ilçesi, saat 12.57'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Gemlik olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 10,14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Bursa'da üst üste sarsıntılar! Bir deprem daha oldu! | SON DEPREMLER - Resim : 1

Artçılar kaydedildi

Biri 13.00 diğeri ise ondan üç dakika sonra olmak üzere iki tane artçı sarsıntı meydana geldi. Artçıların büyüklükleri 3.3 ve 1.7 şeklinde gerçekleşirken derinliklerinin ise sırasıyla 9.4 ve 11.66 olduğu belirtildi.

Aynı bölgede sabah saatlerinde de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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1 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ 

13:03 – 1.7 – Gemlik (Bursa) – 11.66 km
13:00 – 3.3 – Gemlik (Bursa) – 9.4 km
12:57 – 4.2 – Gemlik (Bursa) – 10.14 km
12:04 – 2.8 – Akçadağ (Malatya) – 11.53 km
11:47 – 3.9 – Gemlik (Bursa) – 9.82 km
11:24 – 1.5 – Ege Denizi (Bodrum) – 6.94 km
11:20 – 1.7 – Ege Denizi (Seferihisar) – 7.31 km
10:25 – 1.8 – Merkez (Bingöl) – 7.0 km
10:13 – 1.8 – Gediz (Kütahya) – 9.08 km
10:08 – 1.4 – Bünyan (Kayseri) – 6.98 km
09:19 – 1.2 – Çameli (Denizli) – 10.93 km
09:15 – 2.0 – Gemlik (Bursa) – 11.14 km
09:10 – 1.4 – Zile (Tokat) – 7.0 km
09:00 – 1.4 – Merkez (Muş) – 6.98 km
07:55 – 1.8 – Kahta (Adıyaman) – 11.38 km

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Kaynak: HABER MERKEZİ