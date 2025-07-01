Bursa'nın Gemlik ilçesi, saat 12.57'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Gemlik olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 10,14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Artçılar kaydedildi

Biri 13.00 diğeri ise ondan üç dakika sonra olmak üzere iki tane artçı sarsıntı meydana geldi. Artçıların büyüklükleri 3.3 ve 1.7 şeklinde gerçekleşirken derinliklerinin ise sırasıyla 9.4 ve 11.66 olduğu belirtildi.

Aynı bölgede sabah saatlerinde de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

1 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

13:03 – 1.7 – Gemlik (Bursa) – 11.66 km

13:00 – 3.3 – Gemlik (Bursa) – 9.4 km

12:57 – 4.2 – Gemlik (Bursa) – 10.14 km

12:04 – 2.8 – Akçadağ (Malatya) – 11.53 km

11:47 – 3.9 – Gemlik (Bursa) – 9.82 km

11:24 – 1.5 – Ege Denizi (Bodrum) – 6.94 km

11:20 – 1.7 – Ege Denizi (Seferihisar) – 7.31 km

10:25 – 1.8 – Merkez (Bingöl) – 7.0 km

10:13 – 1.8 – Gediz (Kütahya) – 9.08 km

10:08 – 1.4 – Bünyan (Kayseri) – 6.98 km

09:19 – 1.2 – Çameli (Denizli) – 10.93 km

09:15 – 2.0 – Gemlik (Bursa) – 11.14 km

09:10 – 1.4 – Zile (Tokat) – 7.0 km

09:00 – 1.4 – Merkez (Muş) – 6.98 km

07:55 – 1.8 – Kahta (Adıyaman) – 11.38 km