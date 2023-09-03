Bursa'daki yangında 34 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrole alındı. Yangında yaklaşık 34 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü.
Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.
Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçilerinin çalışmalarıyla yangın, kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek 25 hektar alanın etkilendiğini kaydetti.