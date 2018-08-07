Bursalı ünlü tekstilci yaşamını yitirdi
Prestij Mensucat’ın kurucusu Ahmet Yaşar hayatını kaybetti.
BURSA - Bursalı ünlü tekstilci, Yaşarlar Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursaspor Divan Kurulu üyesi Ahmet Yaşar, 74 yaşında yaşamını yitirdi.
Ahmet Yaşar'ın naaşı, 8 Ağustos Çarşamba günü memleketi Afyon’un Sandıklı ilçesindeki Ulu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Yaşar öğrencilik yıllarında başladığı döşemelik kumaş ticaretini 1994 yılında Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu Prestij Mensucat dokuma fabrikasında sürdürüyordu.
1988 yılından bu yana turizm yatırımları da yapan Yaşar, yaptırdığı okullar ve sağlık ocağı nedeniyle 'hayırsever işadamı' olarak anılıyordu. Ahmet Yaşar, üç çocuk babasıydı.