Büyük deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den 'Bardağı taşıran son damla olabilir' uyarısı!

Son Depremler: Muş'un Varto ilçesinde dün saat 21.15'te merkez üssü Alabalık köyü olan bir deprem meydana geledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre ise depremin büyüklüğü 3,6.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Varto depremi sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaşarak, "bardağı taşıran son damla" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın (DAF) kesişme noktasında gerçekleştiğini açıkladı.

Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem beklendiğini ifade eden Naci Görür, şöyle devam etti:

* Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz.