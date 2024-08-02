Büyük tehlike atlatıldı! Trabzon Bursa uçağının iniş takımları açılmadı
AJet'in Trabzon-Bursa uçuşunu gerçekleştiren uçağı, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi. Uçak, iniş takımları açılmadığı için İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
A Jet'e ait Trabzon'dan saat 10.55'te kalkan uçak, iniş takımlarının açılmaması nedeniyle Bursa Yenişehir Havalimanı'na inemedi.
Pisti pas geçen uçağın pilotları, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi.
Kuledeki hava trafik kontrolleri AJet uçağına iniş izni verdi. İlk denemede pisti pas geçen pilot, ikinci denemede sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçağın iniş yaptığı bölgeye tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Uçaktan inen yolcular, valizlerini almak için İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali'ne geçti.