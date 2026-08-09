Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla İzlanda, Ukrayna ve Hollanda büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'ne yeni atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İzlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatma Ceren Yazgan, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı.
Kararla ayrıca, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer görevlendirildi.