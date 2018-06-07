C Majör İş’ten Sesler Korosu'ndan Mehmetçik Vakfı yararına konser

07 Haziran 2018

Türkiye ekonomisine yön veren en önemli iş insanlarının kurduğu C Majör İş’ten Sesler Korosu, şehit aileleri yararına düzenlenen iftar programında sahne aldı. İş ve cemiyet hayatının önemli isimlerini buluşturan organizasyon İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi.

DÜNYA'ya plaket

Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin geride bıraktığı en değerli varlıkları aileleri yararına düzenlenen program ünlü antikacı Uğur Batur’un yönettiği, Uğur Antik’in katkılarıyla gerçekleşen müzayede ile başladı. Çeşitli antika parçaların ve resimlerin müzayede yolu ile satışı gerçekleştirildikten sonra sosyal sorumluluk projelerine destek veren kişi ve kurumlara plaketler sunuldu. DÜNYA gazetesine de sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten ötürü plaket verildi. Plaketi DÜNYA adına Sosyal Sorumluluk Sayfası Editörü Yasemin Salih aldı.

Müzayede ve plaketlerin sunumunun ardından ardından C Majör İş’ten Sesler Korosu, deneyimli orkestra-koro şefi, İstanbul devlet operası sanatçısı ve dublaj sanatçısı Özlem Abacı ve İstanbul devlet operası sanatçısı Pınar Koç önderliğinde Türk Sanat Müziği’nin en sevilen şarkılarından bazılarını seslendirdi.

Müşerref Akay, Hüsamettin Subaşı, İsmail Özkan’ın şarkı söyleyerek, Nebil Özgentürk’ün şiir okuyarak misafir sanatçı olarak yer aldığı gece, CVK Park Bosphorus Hotel’in ana sponsorluğunda gerçekleşirken, organizasyona ait tüm masraflar, yardımseverler ve sponsorlar tarafından karşılandı. Elde edilen tüm gelir şehit ailelerine ulaştırılması için Mehmetcik Vakfı'na bağışlandı.

80 iş insanı 'iyilik için' sahnede

İş dünyasının önde gelen başarılı isimleri tarafından 2016 yılında kurulan C Majör İş’ten Sesler Korosu, ilk konserini Dünya Engelliler Vakfı koordinatörlüğünde 30 Kasım 2016 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, ikinci konserini İstanbul Down Sendromu Derneği işbirliğiyle 15 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, üçüncü konserini ise Çocuk Eğitim Derneği adına 19 Şubat 2018 tarihinde O Ses Türkiye sahnesinde vermişti.

C Majör İş’ten Sesler Korosu Kurucu Başkanı ve Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, DenizBank CEO’su Hakan Ateş, Bosphorus Gaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Dünya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi&CFO Burcu Kösem, Zogun Dentaluna Diş Kliniği Sahibi Dr. Arzu Yalnız Zogun, Çocuk Eğitim Derneği Kurucu Üyesi ve Genel Koordinatörü Melike Argiş, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan gibi 80 değerli iş insanından oluşuyor.