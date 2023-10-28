Çalışmalar sürüyor: Yunan adalarında 1 yıllık 'kapıda vize' dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlığında 7 Aralık’ta Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) öncesi Atina ve Ankara’daki hazırlıklara hız verildi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra müzakereleri devam eden bu anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı.

Kathimerini gazetesine göre 'mutabakat muhtırası' başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında, 1 yıl süreli 'kapıda vize' uygulaması öngörülüyor. Covid-19 salgını öncesinde adalardaki 'kapıda vize' uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

AB de mi aynı modeli uygulayacak?

“Türk vatandaşlarına adalarda uygulanacak bu yeni vize kolaylığı, gelecekte tüm Avrupa’yı da kapsaması için model oluşturacak” diyen Kathimerini, Keridis’in geçen günlerde Avrupa Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'la görüşmesinde,anlaşmanın detaylarını konuştuğunu kaydetti.

Kathimerini aynı anlaşma taslağında, Türk Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin Midilli adasında, Yunan Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin de İzmir’de daimi görev yapacağı ve her iki ülkenin yasadışı göç konusunda, aşırıcı söylemlerden kaçınacağına dair iki maddenin de yer alacağını belirtti.