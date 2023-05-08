Cam silerken beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi
Kütahya'da, bir binanın 3. katındaki evinin camını silen 28 yaşındaki Hayriye Öztürk, beton zemine düştü. Ağır yaralanan iki çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kütahya'da cam silerken pencereden düşen kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.
Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta bir binada ikamet eden Hayriye Öztürk (28), bir hafta önce 3. kattaki evinde cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.