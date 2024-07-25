Cami imamını okla vuran zanlı tutuklandı
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bir cami imamını ok atarak yaralayan canlı mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs'le suçlanırken, yaralanan imamın hastanedeki tedavisi sürüyor.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K.'yi okla vurarak yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli M.F.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, olayda yaralanan imam D.K'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.