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Camideki içkili fotoğrafa tutuklama

İstanbul'da bir camide içki içtiğine dair paylaşım yapan kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul polisi, sosyal medyada Ataşehir ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde içki içtiğini gösteren fotoğrafı paylaşan kişiyi gözaltına aldı.

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Gözaltına alınan S.Y.Ö., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

S.Y.Ö., savcılık işlemlerinin ardından da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.