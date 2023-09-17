Camideki içkili fotoğrafa tutuklama
İstanbul'da bir camide içki içtiğine dair paylaşım yapan kişi tutuklandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul polisi, sosyal medyada Ataşehir ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde içki içtiğini gösteren fotoğrafı paylaşan kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan S.Y.Ö., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
S.Y.Ö., savcılık işlemlerinin ardından da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.