Can Atalay kararı uygulanacak mı? 15 Ağustos kritik tarih

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun ve tartışmalı bir sürecin ardından çalışmalarına İki ay ara verdi. Genel Kurul'da son olarak sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifi görüşüldü ve teklif muhalefetin itirazları eşliğinde yasalaştı.

Meclis’in kapanmasının hemen ardından Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği 'milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir' kararı geldi.

Muhalefet partileri bu kararın ardından Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesi ve serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

Can Atalay'ın durumu, 15 Ağustos'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü oturumunda muhalefet partileri tarafından dile getirilecek. Gazete Duvar'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu oturumda kayıtlara geçirilecek.

Kararın uygulanıp uygulanmayacağı ve bu süreçteki tartışmalar da kamuoyunun gündeminde olacak. Sürecin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama sürecine bırakılması sürpriz olmayacak.