Can Atalay kararı uygulanacak mı? 15 Ağustos kritik tarih
Anayasa Mahkemesi (AYM) son genel seçimde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen ancak vekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili kararını açıkladı. AYM Atalay hakkında hükmü verdi: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. Kamuoyu şimdi Can Atalay hakkındaki AYM kararının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Can Atalay'ın durumu, 15 Ağustos'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü oturumunda muhalefet partileri tarafından dile getirilecek. Sürecin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemine bırakılmasının sürpriz olmadığı belirtiliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun ve tartışmalı bir sürecin ardından çalışmalarına İki ay ara verdi. Genel Kurul'da son olarak sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifi görüşüldü ve teklif muhalefetin itirazları eşliğinde yasalaştı.
Meclis’in kapanmasının hemen ardından Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği 'milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir' kararı geldi.
Muhalefet partileri bu kararın ardından Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesi ve serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.
Can Atalay'ın durumu, 15 Ağustos'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü oturumunda muhalefet partileri tarafından dile getirilecek. Gazete Duvar'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu oturumda kayıtlara geçirilecek.
Kararın uygulanıp uygulanmayacağı ve bu süreçteki tartışmalar da kamuoyunun gündeminde olacak. Sürecin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama sürecine bırakılması sürpriz olmayacak.