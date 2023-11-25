Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Merkezi
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-8" botu ekipleri, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botu durdurdu.
Lastik bottaki Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.