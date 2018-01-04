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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. 

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı.

Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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