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Çanakkale'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bri deprem meydana geldi. Çanakkale açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

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AFAD, saat 15:08'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çanakkale, Ayyvacık açıklarınde gerçekeleşen ve derinliği 24.16 km olarak ölçülen deprem çevre illerde de hissedildi. 

Ege'de depremler sıklaşıyor

Ege Denizi'nde en son 22 Eylül'de 4,9, 4,2 ve 4,3 olmak üzere peş peşe üç deprem kaydedilmişti. 