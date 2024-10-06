Çanakkale'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bri deprem meydana geldi. Çanakkale açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD, saat 15:08'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çanakkale, Ayyvacık açıklarınde gerçekeleşen ve derinliği 24.16 km olarak ölçülen deprem çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-06
Saat:15:08:40 TSİ
Enlem:39.05056 N
Boylam:25.82167 E
Derinlik:24.16 km
Detay:https://t.co/DCTDnMbskG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege'de depremler sıklaşıyor
Ege Denizi'nde en son 22 Eylül'de 4,9, 4,2 ve 4,3 olmak üzere peş peşe üç deprem kaydedilmişti.