Çanakkale'de cezaevinde yangın

21 Eylül 2017

Çanakkale'de Atikhisar Caddesi'nde bulunan Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundaki atölye binalarının çatısında gerçekleşen onarım sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Cezaevi personelinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Bu arada, yangının duyulması üzerine çok sayıda mahkum yakını cezaevi önüne geldi. Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu, mahkum yakınlarına herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığını söyledi.

"Can kaybı ve yaralanma yok, maddi zarar var"

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, yaptığı yazılı açıklamada, yangının kuruma ait atölye binalarının çatısındaki onarım çalışmaları sırasında çıktığını bildirdi.

Karişit, açıklamasında, "Yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ve kurum personelimizin yardımıyla kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmayıp bir miktar maddi zararımız bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA