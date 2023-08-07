Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Haber Merkezi
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalelerle orman yangını kontrol altına alındı