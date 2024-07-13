Çanakkale'nin 24 Temmuz gündemi: Jeotermal kaynak ihaleleri
Çanakkale'de 33 arama ve 3 jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi yapılacak. Çanakkale İl Özel İdaresi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin 13 Temmuz sayısında yayımlandı. İhaleler, açık teklif arttırma usulüyle Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu'nda 24 Temmuz Çarşamba günü 13.30'da başlayacak.
AA
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Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık, Biga, Gökçeada, Lapseki, Bozcaada, Gökçeada, Çan, Merkez, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde, büyüklükleri 273,45 ila 4 bin 963,98 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 252 bin 620 lira 14 kuruş ila 3 milyon 311 bin 261 lira 95 kuruş arasında değişen 33 arama ve 3 jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi yapılacak.