Çanakkale'nin 24 Temmuz gündemi: Jeotermal kaynak ihaleleri

Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık, Biga, Gökçeada, Lapseki, Bozcaada, Gökçeada, Çan, Merkez, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde, büyüklükleri 273,45 ila 4 bin 963,98 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 252 bin 620 lira 14 kuruş ila 3 milyon 311 bin 261 lira 95 kuruş arasında değişen 33 arama ve 3 jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi yapılacak.