Canikli: Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın

01 Haziran 2018

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateynine ziyarette bulundu.

Burada konuşan Canikli, Türkiye aleyhine yanlış hesapların da gündeme getirilmeye çalışıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Herkesin, Türk milletine yönelik bir saldırı ve tehdit içerisinde olacaksa onu çok iyi düşünmesi, bin defa düşünmesi gerekiyor. Kimsenin yanlış hesap yapmaması gerekiyor. Biz her yerde olduğu gibi denizlerimizde ve sularımızda bu ülkenin menfaatlerini koruyacak her türlü tedbiri almak durumundayız ve alıyoruz. Bunlardan hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Bazı ülkelerin, mahfillerin Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz, bu millet buna müsaade etmez."

"Ne gerekiyorsa yaparız"

Canikli, milletin menfaatlerini korumak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü tedbiri alacağını aktararak, "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Birtakım oldubittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz. Ne gerekiyorsa yaparız. Bugüne kadar bu millet bunu yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek." dedi.

Olası tehditleri bertaraf edecek imkanlara sahip olduklarını belirten Canikli, "Son yıllarda Türkiye, savunma alanında yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli ürünleriyle bu toprakları karada, havada, denizde korumak için yeterli imkan ve donanıma sahip." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA